Лавров заявил о готовности Путина принять концепцию США по Украине

Лавров: Путин готов принять концепцию США по украинскому урегулированию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит на Аляске

Кадр: РИА Новости

Президент России Владимир Путин на саммите на высшем уровне в Анкоридже подтвердил готовность принять концепцию США по завершению украинского конфликта. Об этом в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что до саммита на Аляске спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез в Москву предложения по Украине, которые там внимательно изучили. «Путин на Аляске подробно повторил каждый элемент концепции, привезенной Уиткоффом, и спрашивал его, поскольку он присутствовал на переговорах в Анкоридже: "Верно ли это? Так ли это?" Все было подтверждено. После этого Путин заявил, что Кремль готов принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании российского лидера достичь мира на Украине. «Я думаю, что Путин хочет, чтобы это закончилось», — высказался он, говоря об украинском конфликте.

До этого американский президент заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

