«Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

Fakt: В отмене встречи Путина и Трампа в Венгрии виноват Рубио

Президент США Дональд Трамп разочаровался в отношении России после телефонного разговора государственного секретаря Марко Рубио и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который состоялся 20 октября. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По словам чиновника из Белого дома, недовольство американского лидера в адрес России по вопросу урегулирования конфликта на Украине «достигло новых высот».

«Телефонный разговор завершился безрезультатно и привел к выводу, что русские не в том положении, чтобы достичь соглашения о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу Трампа и Путина», — приводит издание слова анонимного собеседника.

Этот вывод привел Трампа к решению ввести новые санкции против России представитель Белого дома на условиях анонимности в разговоре с порталом Axios

Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

«Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал глава государства. Он также говорил, что «не хочет терять время впустую» в ходе возможного саммита в Венгрии.

Рубио назвали виновным в отмене саммита Путина и Трампа

За отменой встречи Трампа с Путиным в Будапеште стоит госсекретарь США Рубио. Такое мнение высказала в разговоре с Fakt специалист по международным отношениям Вроцлавского университета Магдалена Гурницкая-Партыка.

«Трамп решил, что лучше всего поговорить как "босс с боссом". По его мнению, этот подход хорошо сработал на Ближнем Востоке, поэтому он надеялся на прорыв по Украине. Но он объявил об успехе преждевременно, когда детали еще не были согласованы. Здесь то же самое. Он опрометчиво сказал, что встреча состоится и будет достигнуто соглашение. Типичный стиль Трампа», — отметила исследователь.

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

По ее словам, глава американского внешнеполитического ведомства хочет уберечь хозяина Белого дома от публичного поражения и насмешек, чтобы сохранить его образ «президента мира».

Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром Магдалена Гурницкая-Партыка специалист по международным отношениям Вроцлавского университета

При этом политолог подчеркнула, что Трамп не отказывается от идеи переговоров и все еще рассчитывает провести саммит с Путиным в будущем. Она резюмировала, что Рубио может блокировать эту идею.

Слова главы Минфина США ознаменовали смену стратегии Трампа

Кроме того, по данным агентства Bloomberg, важную роль в смене позиции Трампа по России и Украине сыграл глава Минфина США Скотт Бессент.

В частности, они отмечают, что его заявления о новых антироссийских санкциях ознаменовали смену стратегии Белого дома по украинскому кризису и стали символом очередной смены тональности. Авторы напомнили, что американские власти то вновь угрожают России, то занимают более сговорчивую позицию.

«Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают», — отмечается в публикации.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Словами Трампа воспользуется ЕС и НАТО

Как отметил профессор Колумбийского университета и экономист Джеффри Сакс, Европейский союз (ЕС) в скором времени примет меры после отмены встречи Путина с Трампом.

Исследователь предположил, что Евросоюз захочет надавить на американского лидера. По его мнению, Трамп легко поддается уловкам европейских политиков, поскольку ему не хватает политического опыта.

Трамп недостаточно опытен, чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы продолжим в том же духе Джеффри Сакс профессор Колумбийского университета

На фоне резких заявлений Трампа страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против России.

С 2027 года объединение остановит закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Также ужесточается запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, а список танкеров, входящих в «теневой флот» России, пополняется 117 судами.

Дополнительно Евросоюз ударит по 45 организациям, якобы помогающим России обходить санкции, в том числе 12 компаниям в Китае и Гонконге. Расширены и ограничения на операции с банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане

Кроме того, решение американского лидера отменить саммит в Будапеште поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, потребовав ужесточить ограничения против России.

Фото: Riccardo Pareggiani / Pool / Reuters

Трамп хочет продолжить зарабатывать деньги на Украине

Ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Грег Саймонс указывал, что Трамп резко высказывается о России и конфликте на Украине, так как дальше хочет зарабатывать на боевых действиях, снижая ответственность Вашингтона за происходящее.

Трамп пытается поставить вассальные государства в Европе и Украину в такое геополитическое положение, чтобы начать зарабатывать на них. Это довольно простая игра ума, и расчеты очевидны Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Как уточнил политолог, президент США решил не вовлекаться напрямую в кризис и выжать из него максимум ресурсов: «Он хочет заставить украинцев сражаться как можно дольше, чтобы европейцы платили за американское оружие и поставляли его, а Трамп будет продавать его за большую финансовую выгоду и без риска кровопролития».