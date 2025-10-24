Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

WSJ: Трампу представили три варианта новых санкций против России

Пакеты санкций США против российской нефтяной промышленности были разработаны и готовы к введению еще несколько месяцев назад, стало известно из публикации The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников газеты, президенту США Дональду Трампу были представлены три плана санкций на случай, если он «решит действовать»: жесткий вариант, направленный непосредственно против российской промышленности и высшего руководства России; средний вариант, направленный против российской энергетики; и более мягкий вариант, включающий ограниченные санкции. Трамп в итоге выбрал средний вариант.

Перед утверждением санкций Трамп в Овальном кабинете в среду спросил своих ведущих советников: «Вы, ребята, согласны со мной?» Среди них были госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, которые, по словам источника, знакомого с ходом встречи, ответили утвердительно. Несколькими часами ранее Трамп встретился с министром финансов Скоттом Бессентом и поручил ему подготовить к введению пакет санкций, которые стали первыми прямыми мерами США в отношении России при второй администрации Трампа, добавила WSJ.

В администрации санкции вызвали удивление

CNN отмечает, что многие в Белом доме даже удивились тому, как быстро был принят новый пакет санкций против крупнейших российских нефтяных компаний, так как до этого Трамп «месяцами говорил советникам, что однажды он решит, что пора принять более жесткие меры в отношении России».

Также сообщается, что перед утверждением санкций Трамп провел встречу с министром финансов Скоттом Бессентом, на которой эта тема была поднята. Бессент, как указывается, уже несколько месяцев выступал за введение санкций против России. Вскоре после этого Трамп поговорил с Рубио, который готовился лететь в Израиль, и сообщил ему, что санкции будут введены немедленно.

«Это стало кульминацией "хороших разговоров" [с президентом России Владимиром Путиным], а затем чтения газет и осознания того, что Россия по-прежнему активно бомбит Украину», — заявил телеканалу высокопоставленный представитель Белого дома.

Рубио же отметил, что санкции сохраняют свою главную цель — подтолкнуть РФ к переговорам. «Мы по-прежнему хотели бы встретиться с россиянами», — заявил госсекретарь в среду вечером. «Президент месяцами неоднократно заявлял, что в какой-то момент ему придется что-то предпринять, если мы не достигнем прогресса по мирному соглашению. Сегодня он решил что-то предпринять».

Путин оценил санкции словами «ничего нового», Трамп ответил «посмотрим через шесть месяцев»

Путин накануне подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике. «Ничего нового здесь нет. Да, они серьезные, но существенно не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», — заверил российский лидер. Он добавил, что надеется на стабильность мирового энергетического рынка и призвал инвестировать в традиционные источники энергии.

По словам Путина, новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. «Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением», — отметил глава государства.

Президент назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений. В то же время он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.

Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги. «Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — заявил американский лидер.