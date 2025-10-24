Раскрыты новые детали введения США санкций против российской нефти

WSJ: Пакеты санкций США против нефти РФ разработали еще несколько месяцев назад

Пакеты санкций США против российской нефтяной промышленности разработали и подготовили к применению еще несколько месяцев назад, на случай, если американский лидер Дональд Трамп решит действовать. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

«Трампу были представлены три плана санкций: жесткий вариант, направленный непосредственно против российской промышленности и высшего руководства России; средний вариант, направленный против российской энергетической отрасли; и более мягкий вариант, включающий более ограниченные санкции. Трамп выбрал средний вариант», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, президент США ясно дал понять, что пришло время положить конец конфронтации, добавив, что он продолжит искать мирное разрешение конфликта на Украине.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.