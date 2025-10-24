Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, которые представили ему американские чиновники. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что самый жесткий вариант предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль. Были и более мягкие рестрикции.

Как уточняет газета, на заседании в среду выбор Трампа поддержали глава Госдепартамента Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

