07:31, 24 октября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о выборе Трампа из трех вариантов санкций против России

WSJ: Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп выбирал из трех вариантов санкций против России, которые представили ему американские чиновники. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что самый жесткий вариант предусматривал ограничения в отношении российской промышленности и высокопоставленных руководителей. Глава Белого дома выбрал средний вариант, затронувший энергетическую отрасль. Были и более мягкие рестрикции.

Как уточняет газета, на заседании в среду выбор Трампа поддержали глава Госдепартамента Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.

