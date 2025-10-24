В Белом доме удивились из-за введения Трампом санкций против России

CNN: В Белом доме были удивлены тем, как быстро Трамп принял санкции против РФ

В Белом доме многие были удивлены тем, как быстро президент США Дональд Трамп принял новые санкции против России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, американский лидер в течение многих месяцев говорил своим советникам, что однажды он решит перейти к «более жестким» мерам в отношении Москвы. Перед введением новых санкций глава Белого дома заявил, что его «инстинкты подсказывают», что пора менять тактику в отношениях с Россией.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, решение Трампа стало «кульминацией хороших звонков» с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп также исходил из того, что, по его мнению, ему удалось достичь перемирия в секторе Газа только после того, как он занял «более жесткую» позицию в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Жесткая позиция привела к действиям», — сказал чиновник.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против крупных российских нефтяных компаний, в том числе открытого акционерного общества «Лукойл».