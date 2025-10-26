В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Песков: Предпосылок для проведения нового саммита Путина и Трампа пока нет

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину высказался о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Он указал, что говорить об отмене российско-американского саммита сейчас неправильно. По его словам, понимание, что проводить встречу на высшем уровне сейчас нет смысла, возникло прежде всего у американской стороны.

При этом он добавил, что предпосылок для проведения нового саммита Путина и Трампа пока нет.

«Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном регулировании», — добавил он, указав, что Киев не хочет переговорного процесса.

Также пресс-секретарь президента РФ пояснил, что лидеры стран не могут встречаться просто так. Процесс подготовки таких встреч сложный и требует серьезной подготовки.

Ранее Трамп назвал условие для новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине.