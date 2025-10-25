Мир
21:36, 25 октября 2025Мир

Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным при наличии уверенности в сделке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно знать, что мы собираемся заключить сделку», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

Трамп добавил, что разочарован ходом мирного урегулирования на Украине. При этом глава Белого дома указал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным.

Ранее американский президент заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

