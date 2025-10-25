Мир
01:57, 25 октября 2025Мир

Дмитриев анонсировал саммит Россия-США

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Кирилл Дмитриева

Кирилл Дмитриева. Фото: Сергей Булкин / РИА Новости

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в интервью СNN.

«Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже», — подчеркнул он.

Дмитриев отметил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. Он уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена дипломатически.

До этого глава РФПИ заявил, что у администрации президента США Дональда Трампа большое желание понять позицию России.

    Все новости