«Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным лишь при уверенности в сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине.

Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря Дональд Трамп президент США

Трамп добавил, что разочарован ходом мирного урегулирования на Украине. При этом глава Белого дома указал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным.

Ранее американский лидер заявил о желании Владимира Путина достичь мира на Украине. Он также назвал очень сильными антироссийские санкции, введенные Вашингтоном. По мнению американского лидера, новые ограничения будут иметь эффект.

Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится

Саммит президентов России и США состоится. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Дмитриев отметил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. Он уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена дипломатически.

Глава РФПИ также выразил мнение, что у администрации президента США есть большое желание понять позицию России.

Он подчеркнул, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта», и выразил мнение, что Москва, Киев и Вашингтон близки к дипломатической договоренности.

Трамп отменил встречу в Будапеште и ввел санкции

23 октября американский президент заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

Перед этим, 16 октября, Трамп и Путин провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», прокомментировал тогда американский лидер. После переговоров была анонсирована встреча двух лидеров в Венгрии.

Вслед за отменой саммита Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе «Лукойла». Уточнялось, что рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что Трамп принял решение о введении новых рестрикций против Москвы, поскольку настал момент, «когда это было необходимо».

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике. По словам Путина, новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. Президент назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений. В то же время он указал, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.

Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги. «Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — заявил американский лидер.

