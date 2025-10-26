Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 26 октября 2025Мир

«Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным лишь при уверенности в сделке по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, отметив, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине.

Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря

Дональд Трамппрезидент США

Трамп добавил, что разочарован ходом мирного урегулирования на Украине. При этом глава Белого дома указал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным.

Ранее американский лидер заявил о желании Владимира Путина достичь мира на Украине. Он также назвал очень сильными антироссийские санкции, введенные Вашингтоном. По мнению американского лидера, новые ограничения будут иметь эффект.

Материалы по теме:
«У нас серьезные противоречия». США решили сильнее надавить на Россию. Что будет с переговорами Путина и Трампа?
«У нас серьезные противоречия».США решили сильнее надавить на Россию. Что будет с переговорами Путина и Трампа?
23 октября 2025
«Ответ будет ошеломляющим» Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk
«Ответ будет ошеломляющим»Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk
23 октября 2025

Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится

Саммит президентов России и США состоится. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже

Кирилл Дмитриевглава РФПИ

Дмитриев отметил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена — предположительно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. Он уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена дипломатически.

Глава РФПИ также выразил мнение, что у администрации президента США есть большое желание понять позицию России.

Он подчеркнул, что Россия «хочет не прекращения огня, а окончательного разрешения конфликта», и выразил мнение, что Москва, Киев и Вашингтон близки к дипломатической договоренности.

Материалы по теме:
«Вы замерзнете, и вас уничтожат». Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?
«Вы замерзнете, и вас уничтожат».Трамп провел жесткие переговоры с Зеленским. Как на это повлиял разговор с Путиным?
20 октября 2025
«Обе стороны недостаточно готовы» Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили
«Обе стороны недостаточно готовы»Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили
21 октября 2025

Трамп отменил встречу в Будапеште и ввел санкции

23 октября американский президент заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште. Он уточнил, что пошел на этот шаг, поскольку «усомнился в эффективности переговоров» и возможности достичь нужной цели.

Перед этим, 16 октября, Трамп и Путин провели двухчасовой разговор по телефону. В частности, стороны достигли «большого прогресса», прокомментировал тогда американский лидер. После переговоров была анонсирована встреча двух лидеров в Венгрии.

Вслед за отменой саммита Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе «Лукойла». Уточнялось, что рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что Трамп принял решение о введении новых рестрикций против Москвы, поскольку настал момент, «когда это было необходимо».

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике. По словам Путина, новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. Президент назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений. В то же время он указал, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.

Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги. «Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — заявил американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я не собираюсь тратить время зря». Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным

    Трампа заподозрили в создании биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото

    Экс-депутат Рады рассказала о «мясниках» в украинской армии

    Зеленский попросил Европу одолжить Украине комплексы Patriot

    ВСУ отступили с части позиций у Ковшаровки в Харьковской области

    Россиян предупредили о мошенничестве на фоне уплаты налогов

    Российские военные нанесли удары по ветрогенераторам в Краматорске

    Раскрыты подробности об афере с квартирой Долиной

    Украинцам предрекли трудности с отоплением этой зимой

    Прокурор Парижа рассказала о расследовании ограбления Лувра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости