13:04, 24 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о честности Орбана после его слов об обходе санкций

Депутат Журова заявила о честности Орбана после его слов об обходе санкций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан честно говорит об интересах собственной страны и народа, отметила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление венгерского лидера о работе над обходом решения Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России.

«В отличие от других европейских политиков, которые крутят, вертят, что-то придумывают, он говорит честно: "Мне превыше всего интересы собственной страны, своих граждан. Я знаю, что для них лучше. Я это открыто говорю. Для них лучше, чтобы у нас были российские энергоресурсы. Для экономики моей страны это лучше. Я не собираюсь здесь играться в политику. Сейчас надо будет обойти санкции". Он открыто, публично это говорит. Не придумывает ничего втихаря», — рассказала Журова.

Депутат отметила, что Орбан принимает решения последовательно и честно, чем вызывает симпатию у населения Венгрии.

«В такой ситуации другие европейские страны могут попытаться его как-то осудить, но они знают, что население будет его поддерживать. И ничем хорошим для Евросоюза это не закончится. Поэтому они ему позволяют это делать. Тем более в каких-то моментах он принципиален и занимает позицию, которая, возможно, даже и нам не понравится. Это демократия как раз», — добавила она.

По словам Журовой, европейские страны отправили Орбана в нейтралитет.

«Потому что пытались надавить, но поняли, что не получается и лучше не реагировать. Если начать реагировать и осуждать, то это будет еще хуже для них. Поэтому они поняли, что лучше оставить его в покое. Плюс понятно, что не один он там, Сербия тоже старается как-то маневрировать между всеми этими европейскими ценностями. Как-то у них там тоже получается потихонечку. Где какой-то абсурд наступает, и Орбан это говорит, и [президент Сербии Александр] Вучич», — заключила политик.

Ранее венгерский премьер-министр сообщил, что страна работает над обходом решения ЕС запретить импорт нефти и газа из России. Он добавил, что Будапешт будет бороться, поскольку без российской энергии счета для населения серьезно вырастут, передавало РИА Новости.

Также Орбан отметил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву.

