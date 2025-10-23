Орбан раскрыл ущерб Европе из-за конфликта на Украине

Орбан: В Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине

В Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, трансляция доступна на YouTube-канале Telex.hu.

«Деньги европейцев рекой текут на Украину, а взамен мы получаем высокие цены на энергоносители, военную инфляцию, балансирующие на грани краха национальные экономики и замки на воротах некогда всемирно известных европейских заводов. Пока длится война, экономического развития в Европе не будет», — сказал политик.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине был бы завершен, если бы Европейский союз (ЕС) не препятствовал миротворческой миссии администрации президента США Дональда Трампа.

23 октября в столице Венгрии Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» в поддержку Орбана и против военных планов ЕС. По словам самого политика, акция еще никогда не собирала столько участников. В соцсетях он опубликовал фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».