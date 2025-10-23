В столице Венгрии начался многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

В Будапеште проходит многотысячный «Марш мира» против военных планов ЕС

В столице Венгрии городе Будапешт проходит многотысячный «Марш мира» в поддержку действующего премьер-министра Виктора Орбана и против военных планов Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, митинг проходит в центре города. Демонстранты несут в руках венгерские триколоры, исторические флаги венгерских революционеров 1848 года и флаги Секейского края (часть Румынии, где проживает венгерская диаспора — прим. «Ленты.ру»).

«Звучат лозунги "Вперед, венгры!" и "Вперед, Фидес!" в поддержку правящей партии», — сказано в публикации.

Финальной точкой маршрута демонстрантов станет площадь у парламента Венгрии, где Орбан обратится с речью к участникам акции. Ради этого выступления политик пропустит открытие саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе. Перед зданием законодательного собрания уже смонтирована площадка с большими экранами, на которых показывают прямую трансляцию с улиц Будапешта, а также видеозаписи с аналогичных шествий прошлых лет. Всего начиная с 2011 года такие акции проходили 13 раз, и каждый раз на них собиралось до нескольких сотен тысяч человек.

Орбан в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что еще никогда «Марш мира» не собирал столько участников. К публикации политик прикрепил фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. «Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии», — пояснил министр журналистам.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.