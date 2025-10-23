Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС одержим войной и пытается избежать мира на Украине

Европейский союз (ЕС) одержим войной и пытается избежать любых действий, которые приблизили бы мир на Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии», — пояснил министр журналистам.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией открытыми и всегда готова стать посредником в переговорах. «Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир», — заключил глава МИД.

Ранее директор по коммуникациям правящей партии Венгрии «Венгерский гражданский союз» («Фидес») депутат Тамаш Менцер объяснил нежелание европейских лидеров в Брюсселе приближать мир на Украине страхом перед ответственностью за все принятые плохие решения. По словам политика, действия Брюсселя разрушили европейскую экономику.

«Они защищают свою собственную задницу, свою карьеру и поэтому будут и дальше разрушать и толкать Европу в пропасть», — заключил Менцер.