Депутат Менцер: В Брюсселе защищают свои задницы, подрывая мир на Украине

Если на Украине воцарится мир, европейским лидерам в Брюсселе придется нести ответственность за неудачи, они защищают свои карьеры и задницы, подрывая разрешение конфликта. Об этом заявил директор по коммуникациям правящей партии Венгрии «Венгерский гражданский союз» («Фидес»), депутат Тамаш Менцер.

«Если наступит прекращение огня и мир, если [президент США Дональд] Трамп добьется успеха — а мы на это надеемся, — то этим людям [главе евродипломатии Кае Каллас, главе Еврокомиссии Урсуле фон Дер ляйен, президенту Украины Владимиру Зеленскому] придется ответить за последние три с половиной года» — пояснил политик.

По словам Менцера, выступающие за продолжения конфликта лидеры Евросоюза должны понести ответственность за все принятые плохие решения. «За то, что они не достигли ни одной из поставленных целей, ради которых они три с половиной года втягивали Европу в войну и отправляли все деньги на Украину», — посетовал депутат.

По словам политика, действия Брюсселя разрушили европейскую экономику. «Они защищают свою собственную задницу, свою карьеру, и поэтому будут и дальше разрушать и толкать Европу в пропасть», — заключил Менцер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто оценил возможное нежелание стран ЕС пускать борт российского лидера Владимира Путина в свое воздушное пространство для перелета Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По словам дипломата, это будет означать, что такие государства не стремятся к урегулированию конфликта на Украине.