Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 22 октября 2025Мир

МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

Сийярто: Если страны ЕС не дадут борту Путина пролететь, то они не хотят мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Если какие-либо страны Европейского союза (ЕС) не дадут разрешение на пролет борта президента России Владимира Путина в их воздушном пространстве, то это будет означать, что они не стремятся к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета российского президента, то это будет означать, что она не хочет мира», — указал дипломат.

Сийярто также выразил надежду на то, что европейские страны дадут разрешение на пролет борта Путина над их воздушным пространством по пути в Венгрию. Он отметил, что возможная встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом «важна для дела мира».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина в ходе его возможного визита в Будапешт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

    Раскрыто новое полезное свойство «Оземпика»

    Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости