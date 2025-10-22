Мир
10:45, 22 октября 2025

В Венгрии ответили на вопрос об аресте Путина

Глава МИД Сийярто: Венгрия не будет выполнять решение МУС об аресте Путина
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Венгрия не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента России Владимира Путина в ходе его возможного визита в Будапешт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

«Президент Путин летом посещал США и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. Я надеюсь, что европейские страны разрешат ему въезд, поскольку его встреча с президентом [Дональдом] Трампом важна для установления мира», — отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что если какое-то государство не даст разрешение на пролет над своим воздушным пространством самолета российского лидера, то это будет означать, что «оно не стремится достигнуть мира».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава «не может гарантировать», что самолет российского лидера принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, угрозы Польши в отношении безопасности самолета президента России говорят о готовности Варшавы совершать теракты.

    Все новости