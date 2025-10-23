Мир
15:58, 23 октября 2025

Премьер Венгрии назвал главную причину продолжения конфликта на Украине

Орбан: Конфликт на Украине был бы уже завершен, если бы Европа не препятствовала
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Украинский конфликт был бы завершен, если бы Европейский союз (ЕС) не препятствовал миротворческой миссии администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, передает РИА Новости.

«Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп, война бы даже не началась. А если бы они [в Брюсселе] не воспрепятствовали сейчас, уже был бы мир», — сказал политик.

Ранее в столице Венгрии Будапеште начался многотысячный «Марш мира» в поддержку действующего премьер-министра Виктора Орбана и против военных планов ЕС. Орбан в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что еще никогда «Марш мира» не собирал столько участников. К публикации политик прикрепил фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».

