Орбан: Конфликт на Украине был бы уже завершен, если бы Европа не препятствовала

Украинский конфликт был бы завершен, если бы Европейский союз (ЕС) не препятствовал миротворческой миссии администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, передает РИА Новости.

«Все знают, что если бы президентом был Дональд Трамп, война бы даже не началась. А если бы они [в Брюсселе] не воспрепятствовали сейчас, уже был бы мир», — сказал политик.

Ранее в столице Венгрии Будапеште начался многотысячный «Марш мира» в поддержку действующего премьер-министра Виктора Орбана и против военных планов ЕС. Орбан в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал, что еще никогда «Марш мира» не собирал столько участников. К публикации политик прикрепил фотографию демонстрантов с плакатом «Мы не хотим умирать за Украину».