Мир
18:54, 17 октября 2025Мир

В Германии напомнили Венгрии об обязанности исполнить ордер на «арест» Путина. Будапешт обещал «надежную и безопасную среду»

МИД ФРГ напомнил Венгрии о МУС на фоне встречи Путина и Трампа
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Германии напомнили Венгрии, что та, несмотря на объявление о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС), пока еще обязана соблюдать свои обязательства в соответствии с Римским статутом.

Таким образом, в Берлине дали понять, что Будапешт должен исполнить ордер на «арест» президента России Владимира Путина, когда тот приедет в венгерскую столицу на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

В Германии допустили исключение из правил МУС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер отметил, что выход Венгрии из состава МУС вступит в силу позднее — в апреле 2026 года.

«Таким образом, принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования», — отметил он.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Исключение из правила об аресте, по словам Хинтерзеера, возможно — если речь идет о мирных переговорах, то статья 97 Римского статута предусматривает, что такие правовые вопросы должны быть представлены МУС заблаговременно, и Венгрии пришлось бы обращаться в суд по этому вопросу. «Это важно, поскольку не позволяет государствам-участникам в одностороннем порядке начать толковать Римский статут», — добавил представитель МИД ФРГ.

В свою очередь, заместитель официального представителя правительства Штеффен Майер отметил, что Германия поддерживает и приветствует все усилия по мирному урегулированию. «Необходимо срочно искать путь к справедливому миру. Для нас отправной точкой, как мы всегда ясно заявляли, является прекращение огня. В противном случае нет смысла обсуждать мир. Правительство Германии с большим любопытством, но также весьма скептически относится к поведению Владимира Путина в этом вопросе», — высказался он.

Венгрия пообещала безопасную среду для Путина

При этом Венгрия уже заявила, что обеспечит Путину безопасность для успешных переговоров с Трампом. Глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал обеспечить необходимые условия, чтобы американский и российский президенты «смогли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке». По его словам, Венгрия — одна из самых безопасных стран в мире.

Премьер-министр страны Виктор Орбан назвал Будапешт единственным подходящим местом в Европе для мирного саммита США и России. «Мы обеспечиваем надежную, безопасную и политически стабильную среду. Другого варианта не было. Проще говоря: они могут на нас рассчитывать!» — написал он в соцсети X.

Глава правительства также отметил, что подготовка встречи Путина с Трампом идет полным ходом. Она может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится на следующей неделе.

Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В свою очередь, представитель Европейской комиссии Анита Хиппер сообщила, что санкции Евросоюза (ЕС) против России не препятствуют личным поездкам Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова на территорию стран объединения, «поэтому с этой точки зрения препятствий нет».

ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на «арест» Путина

После визита российского президента в среднеазиатскую страну 8-10 октября Европейский союз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на «арест» Путина.

«Президент России находился в Таджикистане, несмотря на ордер на его "арест", выданный МУС. Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по исполнению ордера», — указано в документе.

В то же время судьи Апелляционной палаты МУС отстранили главного прокурора Карима Хана, в 2022 году запросившего ордер на «арест» российского президента, от дела о военных преступлениях против бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте из-за возможного конфликта интересов.

Это решение стало «еще одним серьезным ударом» для Хана, который в мае подал в отставку на фоне продолжающегося расследования ООН о сексуальных домогательствах. При этом следствие по Дутерте остается единственным крупным делом, находящимся на рассмотрении МУС.

