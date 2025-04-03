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11:11, 3 апреля 2025Мир

Венгрия выйдет из МУС

Венгрия заявила о выходе из МУС на фоне визита Нетаньяху в Будапешт
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Гергей Гуйяш

Гергей Гуйяш. Фото: Gergely Szakacs / Reuters

Венгрия выйдет из соглашения по Международному уголовному суду (МУС). Об этом на фоне визита премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Reuters.

«Правительство Венгрии инициирует процедуру выхода из соглашения в четверг, 3 апреля, в соответствии с конституционными и международными правовыми нормами. Ранее МУС был уважаемой инстанцией, но в последнее время он превратился в политический орган, и обвинительный акт против премьер-министра Нетаньяху является самым печальным примером. Мы считаем подобную ситуацию неприемлемой», — отметил политик.

Как пояснил Гуйяш, до сих пор Венгрия находилась в «уникальной ситуации», поскольку в отличие от других государств — членов МУС парламент республики никогда не провозглашал устав суда, поэтому «он не является частью внутреннего законодательства».

Ранее Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав решение МУС. Отмечается, что визит израильского премьера в Будапешт стал первой зарубежной поездкой для него после выдачи судом ордера на арест. В ходе визита он проведет с главой венгерского правительства Виктором Орбаном несколько встреч, а также планирует объявить о выходе Израиля из МУС.

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