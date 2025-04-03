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08:08, 3 апреля 2025Мир

Нетаньяху проигнорировал ордер МУС и прибыл в Венгрию

Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, несмотря на ордер МУС на его арест
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, проигнорировав ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест. Об этом сообщил глава венгерского министерства обороны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает Magyar Nemzet.

«Мы приветствуем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште», — сказал министр. Утверждается, что Нетаньяху прибыл в страну по личному приглашению премьера Венгрии Виктора Орбана.

Это стало первой зарубежной поездкой для Нетаньяху после того, как МУС выдал ордер на его арест. В ходе визита он проведет с Орбаном несколько встреч, а также планирует объявить о выходе Израиля из МУС.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Венгрию арестовать Нетаньяху. Глава отдела глобальных исследований, пропаганды и политики Эрика Гевара-Росас также назвала политика военным преступником.

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