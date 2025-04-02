Венгрию призвали арестовать премьера Израиля

Amnesty International призвала Венгрию арестовать премьера Израиля Нетаньяху

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Венгрию арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом сообщает газета Arab News.

Руководитель отдела глобальных исследований, пропаганды и политики Эрика Гевара-Росас назвала политика военным преступником, поэтому Будапешту как подписанту Римского статута следует арестовать Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Чиновница Amnesty International считает, что визит израильского премьера в Венгрию следует расценивать как попытку подорвать работу МУС. Она обратилась к европейским лидерам с призывом потребовать от венгерского правительства арестовать Нетаньяху.

Как сообщало издание Times of Israel, глава израильского правительства планирует прибыть в Венгрию вечером 2 апреля. Он встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который в ноябре отклонил решение Международного уголовного суда об аресте политика.

Ранее стало известно, что будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пригласил Нетаньяху в Германию, несмотря ордер на арест, выданный МУС.

