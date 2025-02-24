Будущий канцлер Германии решил проигнорировать одно решение МУС

Мерц пригласил Нетаньяху в Германию, несмотря за ордер МУС

Будущий канцлер ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Германию, несмотря ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС). Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте канцелярии израильского политика.

«Премьер Нетаньяху вчера вечером провел теплую беседу с Фридрихом Мерцем, а также поздравил его с победой. Мерц поблагодарил премьер-министра за беседу и заявил, что пригласит его с официальным визитом в Германию, что является вопиющим вызовом скандальному решению МУС», — отмечается в публикации.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг, на которых победу одержал оппозиционный блок ХДС/ХСС Мерца. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение своей партии на выборах.

21 ноября 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта. Их обвиняют «за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года».