МУС выдал ордер на арест премьера Израиля

МУС просит арестовать премьера Израиля Нетаньяху за военные преступления

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

«Палата предварительного производства МУС выдала ордеры на арест двух лиц, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года», — говорится в заявлении.

Палата также отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

Ранее Досудебная палата МУС отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. Отсрочка произошла после подачи Великобританией 10 июня в суд заявления «друзей суда» (amicus curiae), содержащего материалы, противоречащие решению МУС. Суд удовлетворил просьбу Великобритании, а также разрешил другим странам подать свои замечания.