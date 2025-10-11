ЕС обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на «арест» Путина

Евросоюз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на «арест» Путина

Европейский союз (ЕС) обвинил Таджикистан в неисполнении ордера Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

«Президент России находился в Таджикистане, несмотря на ордер на его "арест", выданный МУС. Таджикистан является государством-участником Римского статута МУС и не выполнил свои обязательства по исполнению ордера», — указано в документе.

ЕС также продолжает поддерживать расследования МУС на Украине и призывает все страны к сотрудничеству, подчеркивается в заявлении. Путин посетил Таджикистан с 8 по 10 октября.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны предоставить Путину «иммунитет от ареста» по ордеру МУС, если он приедет в страну на переговоры с лидерами США и Украины.