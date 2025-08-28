Президент Швейцарии встретилась с премьером Украины

Президент Швейцарии Келлер-Суттер встретилась с премьером Украины Свириденко

Президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер встретилась с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте швейцарского МИД.

В ходе переговоров в Берне основное внимание уделялось вопросу мирного урегулирования и восстановлению Украины.

«Президент Карин Келлер-Суттер воспользовалась возможностью, чтобы предоставить информацию о поддержке Швейцарией Украины и подчеркнула готовность страны использовать свои добрые услуги для достижения справедливого и прочного мира для Украины», — говорится в сообщении.

Свириденко также встретилась с представителями швейцарского бизнеса, которые «вносят значительный вклад в процесс восстановления Украины».

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны предоставить президенту России Владимиру Путину «иммунитет от ареста» по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну на переговоры с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.