Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

МИД: Швейцария даст Путину иммунитет от ареста, если он приедет на переговоры

Швейцария готова предоставить президенту России Владимиру Путину «иммунитет от ареста» по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну на переговоры с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, его слова приводит Le Figaro.

«В прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Если этот человек приезжает на мирную конференцию, а не по личным делам», — сказал он.

По словам министра, Швейцария «более чем готова» принять возможный саммит лидеров России и Украины.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что в качестве мест, где могла бы пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского, рассматриваются Рим и Женева. Как утверждается, провести саммит в Швейцарии предложил президент Франции Эммануэль Макрон.