Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 19 августа 2025Мир

Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

МИД: Швейцария даст Путину иммунитет от ареста, если он приедет на переговоры
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Швейцария готова предоставить президенту России Владимиру Путину «иммунитет от ареста» по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет в страну на переговоры с лидерами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, его слова приводит Le Figaro.

«В прошлом году правительство Швейцарии определило правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан международный ордер на арест. Если этот человек приезжает на мирную конференцию, а не по личным делам», — сказал он.

По словам министра, Швейцария «более чем готова» принять возможный саммит лидеров России и Украины.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что в качестве мест, где могла бы пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского, рассматриваются Рим и Женева. Как утверждается, провести саммит в Швейцарии предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Путин потребовал «личного внимания» к семьям бойцов СВО

    Генпрокуратура России потребовала два миллиарда рублей с «кровавого Рузвельта»

    Военкор прокомментировал сообщения о планах США лишить ВСУ разведданых

    В России прокомментировали звонок Трампа Путину во время встречи с Зеленским

    Швейцария предложила Путину «иммунитет» для встречи с Трампом и Зеленским

    Пользователям Windows 10 разослали 60-дневное предупреждение

    Российские войска уничтожили украинских офицеров в Сумской области

    Лавров высмеял европейцев за слова о неспровоцированном нападении на Украину

    Россиянин нокаутировал ушедшую без его разрешения в бар жену и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости