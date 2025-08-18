Раскрыты потенциальные места встречи Путина, Трампа и Зеленского

Sky News: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Риме или Женеве

В числе городов, в которых может пройти трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, рассматриваются Рим и Женева. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«[Премьер-министр Италии] Джорджа Мелони предложила Рим в качестве места проведения встречи, а [президент Франции] Эммануэль Макрон — Женеву. Как известно, Зеленский и Трамп предпочитают Рим, в частности Ватикан, а Путин — Женеву», — утверждается в публикации.

По данным телеканала, министерства иностранных дел Италии и Швейцарии уже выразили готовность принять переговоры трех лидеров. При этом отмечается, что в качестве альтернативных мест для потенциальной встречи рассматриваются Будапешт и Хельсинки.

Ранее Трамп предложил провести встречу в трехстороннем формате с участием Путина и Зеленского 22 августа. По данным Axios, глава Белого дома поделился планами с украинским и европейскими лидерами в ходе телефонного разговора после встречи с российским коллегой на Аляске.