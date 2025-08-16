Раскрыта возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского

Axios: США хотят провести встречу Трампа, Путина и Зеленского 22 августа

США хотят провести встречу президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского 22 августа. Об этом сообщает Axios.

«Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «быстро» уже 22 августа», — сообщили источники.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» вскоре проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу. Также британский премьер-министр Кир Стармер пригрозил, что Великобритания усилит санкционное давление на Россию, если не будет достигнуто мирное соглашение.