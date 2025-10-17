В Еврокомиссии рассказали об отсутствии препятствий для встречи Путина с Трампом в Венгрии

Санкции Европейского союза (ЕС) против России не препятствуют личным поездкам президента России Владимира Путина и главы МИД страны Сергея Лаврова, поэтому визит российского лидера в Венгрию для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом возможен. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Анита Хиппер, ее слова передает ТАСС.

«Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий нет», — сказала она.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что встреча президентов России и США в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД двух государств, которая состоится уже на следующей неделе.

