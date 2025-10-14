Запросившего ордер на «арест» Путина прокурора МУС отстранили

Reuters: запросившего ордер на «арест» Путина прокурора МУС Хана отстранили

Судьи Апелляционной палаты Международного уголовного суда (МУС) отстранили главного прокурора Карима Хана, в 2022 году запросившего ордер на «арест» российского президента Владимира Путина, от дела о военных преступлениях против бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте из-за возможного конфликта интересов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что это решение стало «еще одним серьезным ударом» для Хана, который в мае подал в отставку на фоне продолжающегося расследования ООН о сексуальных домогательствах. При этом следствие по Дутерте остается единственным крупным делом, находящемся на рассмотрении МУС.

Защита филиппинского политика заявила, что Хан не должен больше участвовать в этом деле, поскольку он представлял Филиппинскую комиссию по правам человека (PHRC), назвав Дутерте главным подозреваемым, и, следовательно, не мог проводить беспристрастное расследование.

2 октября Апелляционная палата МУС удовлетворила ходатайство защиты, заявив, что Хан может оказаться предвзятым в связи с его предыдущей должностью, и поэтому он был отстранен от участия в деле. Решение пока официально не обнародовано.

Ранее еще одна женщина обвинила Хана в сексуальных домогательствах. Женщина сообщила, что работала на Хана в начале его карьеры. По ее словам, он «вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности».