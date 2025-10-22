Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 22 октября 2025Мир

«Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

Польский министр Сикорский пригрозил Венгрии уничтожить нефтепровод «Дружба»
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Так он отреагировал на одну из публикаций венгерского коллеги Петера Сийярто.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. «Ленты.ру»), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал он.

Фото: Leon Neal / Getty Images

Орбан ответил на угрозу

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан отреагировал на заявление польского министра.

Это возмутительно

Балаж Орбансоветник премьер-министра Венгрии

Советник венгерского лидера считает, что высказывание Сикорского относится к «самым темным глубинам военной истерии». По его словам, глава МИД Польши пытается «свести на нет польско-венгерские отношения».

Материалы по теме:
На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?
На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?
21 октября 2025
На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?
На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?
21 октября 2025

В России жестко отреагировали на слова Сикорского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши.

Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, обвинил Сикорского в поддержке терроризма в мировом масштабе. Это, по его словам, свидетельствует об общем упадке Европы и стран НАТО.

«Мир катится непонятно к чему. Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме», — заявил Чепа, добавив, что у Европы нет будущего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Найден способ остановить распространение вирусов

    Доктор Мясников поймал огромную рыбу

    Генсек НАТО отказался признать встречу Трампа и Зеленского катастрофой

    Жена Александра Цекало показала на камеру голую грудь

    В Варшаве сочли польскую армию готовой сбить борт Путина

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости