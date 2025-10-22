Польский министр Сикорский пригрозил Венгрии уничтожить нефтепровод «Дружба»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Так он отреагировал на одну из публикаций венгерского коллеги Петера Сийярто.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. «Ленты.ру»), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал он.

Фото: Leon Neal / Getty Images

Орбан ответил на угрозу

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан отреагировал на заявление польского министра.

Это возмутительно Балаж Орбан советник премьер-министра Венгрии

Советник венгерского лидера считает, что высказывание Сикорского относится к «самым темным глубинам военной истерии». По его словам, глава МИД Польши пытается «свести на нет польско-венгерские отношения».

В России жестко отреагировали на слова Сикорского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши.

Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, обвинил Сикорского в поддержке терроризма в мировом масштабе. Это, по его словам, свидетельствует об общем упадке Европы и стран НАТО.

«Мир катится непонятно к чему. Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме», — заявил Чепа, добавив, что у Европы нет будущего.