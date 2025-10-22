Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» из-за слов о «Дружбе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, выразившего надежду на то, что Вооруженным силам Украины удастся уничтожить российский нефтепровод «Дружба», «Усамой бен Сикорским». Ее слова приводит ТАСС.

«Какие еще объекты гражданской инфраструктуры, с точки зрения Усамы бен Сикорского, должны быть уничтожены?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее глава МИД Польши в ответ на комментарий венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что ВСУ выведут из строя нефтепровод «Дружба». «Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди — прим. «Ленты.ру»), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод», — заявил Сикорский, обращаясь к Сийярто.

В свою очередь глава венгерского МИД высмеял слова Сикорского о готовности задержать самолет российского лидера Владимира Путина в случае его пролета над Польшей.