12:56, 22 октября 2025

В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

Сийярто высмеял слова Сикорского о возможном задержании самолета Путина
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высмеял слова своего польского коллеги Радослава Сикорского, который заявил о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина в случае пролета над Польшей. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток — 2"?» — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Польши Сикорский заявил, что самолет президента России могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве, в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС).

Польский депутат Славомир Ментцен после этого заявления обратил внимание, что глава польского МИД выборочно следует указаниям МУС, угрожая президенту России, но в то же время закрывая глаза на визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

