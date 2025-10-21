Мир
14:34, 21 октября 2025

Польша предупредила Путина о последствиях пересечения своего воздушного пространства

Сикорский: Самолет Путина могут принудительно посадить в Польше для ареста
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанци Radio Rodzina заявил, что самолет президента России Владимира Путина могут принудительно посадить в случае, если борт появится в польском воздушном пространстве. Об этом пишет Reuters.

Глава польского МИД напомнил, что МУС выдал ордер на «арест» Путина. У Варшавы, по словам Сикорского, есть в связи с этим обязательства. Он добавил, что не может гарантировать, что «независимый польский суд не прикажет правительству сопроводить такой самолет для передачи подозреваемого суду в Гааге».

Военный летчик-истребитель, админ популярного авиационного Telegram-канала Fighterbomber ранее сообщал, что истребители США не смогут обеспечить безопасность самолета президента РФ Владимира Путина даже на самом безопасном пути следования в Венгрию.

Также ранее стало известно, что Болгария готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета Путина в Венгрию на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

