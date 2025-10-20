Военный летчик высказался о безопасности самолета Путина на пути в Венгрию

Fighterbomber: ВВС США не смогут обезопасить борт Путина на пути в Венгрию

Истребители США не смогут обеспечить безопасность самолета президента РФ Владимира Путина даже на самом безопасном пути следования в Венгрию, где должна состояться его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил в программе «333» военный летчик-истребитель, админ популярного авиационного Telegram-канала Fighterbomber.

Он отметил, что не представляет «ни одного перелета, который бы обеспечил 100-процентную безопасность». «Маршрут так или иначе проходит по тем местам, где не может быть гарантирована безопасность нашими вооруженными силами, службой охраны», — уточнил военный летчик. Он пояснил, что это невозможно из-за небольших расстояний до территорий других стран, которые обладают зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

Ранее стало известно, что Польша может столкнуться со сложной дилеммой в связи с возможным полетом Путина в Венгрию. По данным инсайдеров, существуют опасения, что Москва может специально запросить пролет над Польшей, и тогда любое решение Варшавы «будет плохим». После этого болгарский министр иностранных дел Георг Георгиев заявил, что Болгария готова предоставить воздушный коридор для перелета самолета российского лидера.