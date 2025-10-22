В Польше Сикорскому задали вопрос после угроз в адрес Путина

По какой-то причине глава польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский выборочно следует указаниям МУС, угрожая президенту России Владимиру Путину арестом, но в то же время закрывая глаза на визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Этим вопросом задался польский депутат Славомир Ментцен в социальной сети X.

«Почему Польша полностью игнорирует МУС в одном случае, но готова прислушаться к МУС в другом, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?» — уточнил парламентарий.

Ментцен напомнил, что ордер на «арест» израильского премьер-министра был также выдан Международным уголовным судом, но правительство Польши все равно выслало ему приглашение на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. «Польское правительство гарантировало ему безопасность во время [мероприятий]», — подчеркнул он.

Ранее в России заявили о разрушительном ответе в случае провокации с самолетом Путина. Это произошло после заявления Сикорского о невозможности предоставить гарантии, что самолет президента России принудительно не посадят при возможном пролете над территорией Польши.