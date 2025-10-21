Россия
В России заявили о разрушительном ответе в случае провокации с самолетом Путина

Политолог Ордуханян заявил об ответе в случае провокации с самолетом Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Ответ Москвы в случае провокации Евросоюза (ЕС) с самолетом президента России Владимира Путина будет разрушительным. Об этом заявил политолог Рафаэль Ордуханян, чьи слова приводит «Газета.ru».

Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее заявил, что страна не может гарантировать, что самолет президента России Владимира Путина принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

По словам Ордуханяна, европейские политики заявляют, что без российского президента конфликт на Украине якобы решился бы быстро. Это мнение в Европе не скрывают, добавил политолог.

«Главная проблема во взаимодействии с европейскими политиками заключается в том, что они совершенно некомпетентны и неадекватны. Они не осознают, что в случае любой провокации против российского президента ответ Москвы будет молниеносным и очень разрушительным для них самих», — сказал он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Европа будет предпринимать различные шаги, чтобы саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии не произошло.

