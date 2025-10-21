Мир
18:55, 21 октября 2025Мир

На нефтеперерабатывающих заводах двух стран НАТО прогремели взрывы. Что об этом известно?

В Румынии и Венгрии прогремели взрывы на двух заводах Petrotel Lukoil и MOL
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) стран НАТОВенгрии и Румыниипрогремели взрывы. Первый инцидент произошел 20 октября в 11:30 на территории НПЗ Petrotel Lukoil в румынском городе Плоешть, второй — в ночь на вторник, 21 октября, в венгерском Сазхаломбатте, к югу от Будапешта, на заводе компании MOL. Примечательно, что оба НПЗ связаны с российской нефтью.

При взрыве на НПЗ в Румынии пострадал человек

Как сообщили представители Petrotel Lukoil в беседе с ТАСС, работа НПЗ была приостановлена еще до инцидента — для плановых технических осмотров. Взрыв произошел при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL в промышленной канализационной системе. В результате один из работников подрядной организации получил травмы. Уточняется, что пострадавшим оказался 58-летний мужчина. Его ударило бетонной крышкой смотрового канала, которая была отброшена в результате взрыва. Мужчину госпитализировали с черепно-лицевой травмой и травмой ноги.

Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента

Petrotel Lukoil

По факту взрыва возбудили уголовное дело. В ходе предварительного расследования выяснилось, что взрыв произошел из-за скопления газов, образовавшихся из-за утечки отходов в канал. В Petrotel Lukoil заверили, что ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нанесено не было.

Румынская полиция на месте взрыва. Архивное фото

Румынская полиция на месте взрыва. Архивное фото

Фото: AP

Раскрыты подробности взрыва на НПЗ в Венгрии

Завод MOL в Сазхаломбатте является крупнейшим НПЗ компании в Венгрии и работает в том числе на российской нефти. В понедельник вечером на предприятии вспыхнул сильный пожар. В MOL заявили, что причиной инцидента стал не теракт, взрыв или какое-то целенаправленное внешнее воздействие, сообщает ТАСС.

Проверка продолжается, но, согласно нашей текущей информации, нет никаких признаков того, что имело место внешнее воздействие

Кристиан Пулайдиректор по производству MOL Group

Пресс-секретарь компании Пирошка Бакош призвала «прекратить спекуляции» на тему того, что пожар якобы мог произойти из-за диверсии. Также в компании сообщили, что при инциденте никто не пострадал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что страна «надежно снабжена топливом».

Обстоятельства пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте будут тщательно расследованы

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии
Завод компании MOL в Сазхаломбатте, Венгрия

Завод компании MOL в Сазхаломбатте, Венгрия

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Взрывы на заводах стран НАТО связали с Украиной

Происшествия на нефтеперерабатывающих заводах в Венгрии и Румынии прокомментировал российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его мнению, тот факт, что взрывы произошли на НПЗ, связанных с российской нефтью, не является случайным совпадением.

Украинские спецслужбы развернули террор в отношении европейских покупателей российских энергоресурсов

Александр Коцвоенный корреспондент

Военкор полагает, что из-за безнаказанности после подрывов «Северных потоков» «украинцы уверовали в себя» и «начали борзеть». По его словам, Европа «своими руками вырастила террористическое государство», но еще пока не осознала этого. «Сами же с ним хлебнут горя», — заключил Коц.

