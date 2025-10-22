Депутат Чепа жестко раскритиковал главу МИД Польши за слова о подрыве «Дружбы»

Когда государственный деятель открыто призывает и поддерживает терроризм мирового масштаба, это говорит о том, что мир катится непонятно к чему и у Европы нет будущего. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Глава глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выведут из строя нефтепровод «Дружба». Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Чепа заявил, что высказывания Сикорского о нефтепроводе «Дружба» говорят о поддержке терроризма в мировом масштабе, что свидетельствует об общем упадке Европы и стран НАТО. Комментируя высказывание главы МИД Польши, он отметил, что подобные заявления только подталкивают мир к концу.

«Мир катится непонятно к чему. Эти тупые, полностью ограниченные политики призывают к военным действиям, говоря о ядерной войне, как о развитии конфликта в дальнейшем, сейчас они говорят о терроризме. Одна страна Евросоюза против другой страны Евросоюза. У Европы нет будущего, она развалилась и полностью сгнила. Единственное, что нужно, это развалить страны, такие как Польша и другие прибалтийские. Это приносит вред человечеству, простым людям. Нет будущего у Европы», — сказал Чепа.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Также суд принял решение отказать Германии в выдаче Журавлева.