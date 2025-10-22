Орбан ответил Сикорскому на угрозу взорвать «Дружбу»

Советник премьера Венгрии Орбан назвал истерией угрозу Сикорского «Дружбе»

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан назвал истерией угрозы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес нефтепровода «Дружба». Свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

«Это возмутительно: глава МИД Польши надеется, что украинцы смогут взорвать нефтепровод "Дружба", который обеспечивает энергоснабжение Венгрии», — отметил Орбан.

По словам советника венгерского лидера, высказывание Сикорского относится к «самым темным глубинам военной истерии». Орбан уличил главу МИД Польши в попытке «свести на нет польско-венгерские отношения».

Ранее Сикорский в ответ на комментарий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто выразил надежду, что украинские войска выведут из строя нефтепровод «Дружба».

В свою очередь, Сийярто высмеял слова Сикорского о готовности задержать самолет президента России Владимира Путина в случае его пролета над Польшей.