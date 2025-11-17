Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:50, 17 ноября 2025Мир

Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

Орбан назвал примитивными утверждения, что он является «троянским конем» Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал примитивными утверждения о том, что он является «троянский конем» президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео опубликовано на YouTube.

По словам политика, Россия, Германия и Турция являются центрами силы для Венгрии, которые определяют ее безопасность. «Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров. Это то, ради чего я работаю», — сказал он.

Орбан добавил, что считает наивными и примитивными сравнения его с «троянским конем» российского лидера. «Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил отношения Орбана и Путина. Он отметил, что венгерский премьер хорошо знает главу России и понимает его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

    Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

    74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

    Измаил подвергся массированной атаке дронов

    Уровень бедности в России изменился

    В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

    Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

    В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

    Ночную борьбу мобильных огневых групп с дронами ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости