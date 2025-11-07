Мир
21:08, 7 ноября 2025

Трамп высказался об отношениях Орбана и Путина

Трамп: Орбан хорошо знает Путина и понимает его
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень хорошо знает президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с венгерским политиком в Белом доме, передает РИА Новости.

Трамп также отметил, что Орбан понимает Путина.

Ранее глава США допустил встречу с российским коллегой в Будапеште. Он подчеркнул, что «всегда есть шанс».

23 октября Трамп отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. По словам американского лидера, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели».

