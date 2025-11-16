Орбан оценил вероятность нападения России на Евросоюз

Премьер Орбан: Россия не нападет на Евросоюз из-за недостатка сил

Россия не может напасть на Евросоюз, так как ей недостает сил. Так подобную вероятность оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео доступно на YouTube.

«При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они», — сказал Орбан. По его словам, ЕС насчитывает более 400 миллионов человек, в то время как у России есть только 140 миллионов.

Премьер добавил, что Россия не может завершить специальную военную операцию более трех лет.

Ранее глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины является выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России в конфликте.