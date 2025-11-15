Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:42, 15 ноября 2025Мир

В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

Каллас: Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Ее слова приводятся в аккаунте Каллас в X.

Глава дипломатии Евросоюза также потребовала усилить санкционное давление на РФ, добавив, что идет работа над 20-м пакетом санкций против России.

Накануне Россия нанесла удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Минобороны Украины сообщило, что, помимо этих ракет, российские бойцы применили и дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо предложил протестующим студентам воевать за Украину

    Поросенок спас российских штурмовиков в зоне СВО

    Колумбия нанесла удары рядом с границей Венесуэлы

    В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

    Малкин установил исторический рекорд НХЛ

    Оригинал письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина показали публике

    Стало известно о дате вступления новых правил о выплатах пособий украинцам в ФРГ

    Названа причина массовой скупки валюты россиянами

    В США нашли обоснование ударам по судам Венесуэлы

    ВСУ разыграли на видео «ураганный огонь» по Купянску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости