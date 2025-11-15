В Евросоюзе назвали поддержку Украины выгодной сделкой

Каллас: Поддержка Украины — выгодная сделка по сравнению с ценой победы России

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас после российских ночных ударов по Киеву заявила, что поддержка Украины — «выгодная сделка по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Ее слова приводятся в аккаунте Каллас в X.

Глава дипломатии Евросоюза также потребовала усилить санкционное давление на РФ, добавив, что идет работа над 20-м пакетом санкций против России.

Накануне Россия нанесла удар гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине. Минобороны Украины сообщило, что, помимо этих ракет, российские бойцы применили и дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования.