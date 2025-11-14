Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 14 ноября 2025Россия

Объявлено об ударе возмездия «Кинжалами» по Украине

Россия нанесла удар возмездия баллистическими ракетами «Кинжал» по Украине
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Об этом журналистам объявили в российском Министерстве обороны.

Оборонное ведомство рассказало, что кроме этой модели ракет использовалось и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования. Также для удара использовались ударные беспилотники. Целями атаки стали объекты энергетики, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также военно-промышленный комплекс страны.

Отмечается, что возмездие было совершено в ответ на удары ВСУ по гражданским целям на территории России, которые в Минобороны охарактеризовали как акты терроризма.

Ранее сообщалось, что Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса» в районе котла в Купянске — речь идет о броневике Senator.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    В Госдуме заявили о повышенном спросе на ипотеку в России

    Белоусов обратился к прибывшему в зону СВО одним из первых полку

    Леониду Гозману вынесли приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости