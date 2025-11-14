Объявлено об ударе возмездия «Кинжалами» по Украине

Россия нанесла удар возмездия баллистическими ракетами «Кинжал» по Украине

Вооруженные силы России нанесли удар возмездия баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Об этом журналистам объявили в российском Министерстве обороны.

Оборонное ведомство рассказало, что кроме этой модели ракет использовалось и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования. Также для удара использовались ударные беспилотники. Целями атаки стали объекты энергетики, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также военно-промышленный комплекс страны.

Отмечается, что возмездие было совершено в ответ на удары ВСУ по гражданским целям на территории России, которые в Минобороны охарактеризовали как акты терроризма.

