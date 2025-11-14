Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса» в районе одного из котлов

ВС России уничтожили прозванную машиной апокалипсиса бронемашину Senator ВСУ

В районе котла в Купянске Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск прозванный «машиной апокалипсиса» бронеавтомобиль Senator. Это следует из еженедельной сводки Министерства обороны России.

Применение этой техники было безуспешным — работающие в районе Купянска бойцы группировки войск «Запад» уничтожили

эту произведенную в Канаде боевую машину. О судьбе находившихся в Senator военных не сообщается. Также под Купянском была подбита самоходная артустановка Paladin.

Известно, что броневики Senator могут развивать скорость до 110 километров в час и, кроме экипажа, способны перевозить до восьми тяжеловооруженных бойцов. Броня машины выдерживает попадание 7,62-миллиметровых пуль. Один из заявленных видов применения Senator — безопасная транспортировка высокопоставленных лиц. Находился ли в уничтоженной под Купянском бронемашине кто-либо из высших офицеров ВСУ, неизвестно.

Ранее сообщалось, что выжигающие километры земли тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» подготовили к мести за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и отправили в зону спецоперации. На борта пусковых установок сразу нескольких ТОС нанесли надпись «За Кириллова».