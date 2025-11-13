Выжигающее километры оружие подготовили к мести за российского генерала и сняли на видео

Выжигающий километры земли «Солнцепек» подготовили к мести за генерала Кириллова

Выжигающую одним выстрелом квадратные километры земли тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Солнцепек» подготовили к мести за генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Кадры с этим российским оружием опубликовал в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

На выложенное военкором видео попала надпись «За Кириллова», нанесенная на борта пусковых установок сразу нескольких ТОС. В таком виде погруженные на железнодорожные платформы «Солнцепеки» выезжают из ангара.

Бывший глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал жертвой теракта в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда Кириллов вышел из дома на улицу к служебному автомобилю. К организации теракта были причастны украинские спецслужбы.

Кириллов участвовал в создании и принятии на вооружение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка», опытные образцы которой стали поступать в российские войска в 2020 году.