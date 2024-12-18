США открестились от причастности к теракту против генерал-лейтенанта Кириллова. В России назвали молчание соучастием

Госдеп: США не имеют отношения к теракту против генерал-лейтенанта Кириллова

Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не имеют никакого отношения к теракту в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Могу вам сказать, что США не знали об этом заранее и не принимали в этом участия Мэттью Миллер официальный представитель Госдепа

Чиновник ушел от ответа на вопрос РИА Новости про контакты США и Украины после убийства генерала-лейтенанта.

«У меня нет информации о приватных коммуникациях, чтобы говорить о них сегодня», — сказал он. По словам Миллера, каждая страна может самостоятельно сообщить о степени своего участия.

Пентагон также отверг причастность США к убийству. Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер подчеркнул, что Соединенные Штаты не поддерживают и не содействуют подобной деятельности.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

В МИД оценили заявления США о непричастности к убийству Кириллова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления США о непричастности к убийству генерал-лейтенанта и назвала их смешными.

Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие Мария Захарова официальный представитель МИД России

Она напомнила, что Вашингтон ни разу не осудил ни одного спланированного убийства или совершенного Украиной теракта.

Захарова заявила, что молчание Запада делает его соучастником преступления. Она обратила внимание, что из-за рубежа за весь день не последовало никакой реакции, за исключением публикации Financial Times и «Би-би-си», цитирующих мнение СБУ об «абсолютно законной цели».

Следствие установит детали: кто убивал, кто заказывал. Только уже сейчас ясно: есть и третья категория преступников — кто стимулировал, кто взращивал, кто молчаливо поощрял Мария Захарова официальный представитель МИД России

Захарова подчеркнула, что теракт в Москве стал продолжением спирали одобрения Западом действий Киева, которая раскручивалась все эти годы.

В ООН не стали напрямую осуждать теракт в отношении Кириллова

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался напрямую осудить теракт в отношении генерал-лейтенанта Кириллова.

Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности Стефан Дюжаррик официальный представитель генсека ООН

Россия поднимает в ходе запрошенного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН вопрос о теракте против Кириллова, заявил заместитель российского постпреда при всемирной организации Дмитрий Полянский. Дипломат также подчеркнул, что произошедшее преступление должны осудить все страны мира. Кроме того, он призвал наказать тех, кто устроил взрыв.

Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил, что ответственность за убийство генерала Игоря Кириллова несут украинские спецслужбы, передает The New York Times.

Собеседник газеты подчеркнул, что СБУ считала Кириллова законной целью. Как отмечает NYT, за день до этого в Киеве обвинили Кириллова в преступной деятельности, заявив, что он несет ответственность за «массовое применение запрещенного химического оружия» на Украине.

