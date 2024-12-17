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23:04, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине взяли ответственность за убийство Кириллова

NYT: на Украине взяли ответственность за убийство Кириллова
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил, что ответственность за убийство генерала Игоря Кириллова несут украинские спецслужбы, передает The New York Times (NYT).

Собеседник газеты подчеркнул, что СБУ считала Кириллова законной целью.

Как отмечает NYT, за день до этого в Киеве обвинили Кириллова в преступной деятельности, заявив, что он несет ответственность за «массовое применение запрещенного химического оружия» на Украине.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

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